نشرة الفن| رقم قياسي جديد لفيلم "أصحاب ولا أعز" وموعد حفل تامر حسني.. وإصابة إلتون جون بفيروس كورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها استمرار جدل فيلم أصحاب ولا أعز، وإصابة إلتون جون بفيروس كورونا، وتعليق هاني عادل على فيلم زوجته، وموعد حفل تامر حسني في السعودية.

أصيب الملحن والمغني الإنجليزي السير إلتون جون بفيروس كورونا، ويعاني من أعراض خفيفة وذلك وفق ما أعلنه موقع هوليوود ريبورتر.

نشر الفنان هاني عادل صورة جديدة له عبر حسابه على موقع فيسبوك، في أول ظهور له عقب انتشار الجدل حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تشارك في بطولته زوجته ديامان عبود.

احتفت شركة فيلم كلينيك المشاركة في إنتاج فيلم "أصحاب ولا أعز" بالأرقام القياسية التي حققها عقب أيام من طرحه على منصة نتفليكس العالمية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر حول حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق العين، وهي إحدى الموضوعات التي طرحها مسلسل يوسف الشريف في رمضان الماضي كوفيد25.

تواصل الفنانة انتصار تصوير دورها ضمن احداث مسلسل توبة في لبنان ، وذلك تمهيدا لعرض العمل خلال شهر رمضان القادم .

أعلن الفنان تامر حسني عن إحيائه حفلا جديدا يوم السبت المقبل في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

دافعت شركة ديزني عن نسختها الجديد من فيلم "سنو وايت والأقزام السبعة" بعد الهجوم والانتقاد الشديد الذي وجهه الممثل بيتر دينكلاج بطل سلسلة Game of Thrones الشهيرة.

يعود الممثل الأمريكي برادلي كوبر إلى الإخراج مرة أخرى في فيلم جديد باسم Maestro سيبدأ تصويره في شهر مايو المقبل بعد نجاح تجربته الأولى في A Star Is Born.