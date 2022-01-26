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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| رقم قياسي جديد لفيلم "أصحاب ولا أعز" وموعد حفل تامر حسني.. وإصابة إلتون جون بفيروس كورونا

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها استمرار جدل فيلم أصحاب ولا أعز، وإصابة إلتون جون بفيروس كورونا، وتعليق هاني عادل على فيلم زوجته، وموعد حفل تامر حسني في السعودية.

إصابة إلتون جون بفيروس كورونا وتأجيل عروضه الغنائية في تكساس

أصيب الملحن والمغني الإنجليزي السير إلتون جون بفيروس كورونا، ويعاني من أعراض خفيفة وذلك وفق ما أعلنه موقع هوليوود ريبورتر. 

الإبداع يتطلب شجاعة.. أول تعليق من هاني عادل بعد أزمة فيلم زوجته في "أصحاب ولا أعز"

نشر الفنان هاني عادل صورة جديدة له عبر حسابه على موقع فيسبوك، في أول ظهور له عقب انتشار الجدل حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تشارك في بطولته زوجته ديامان عبود. 

خامس أفضل الأفلام العالمية على نتفليكس.. احتفاء بنجاح "أصحاب ولا أعز"

احتفت شركة فيلم كلينيك المشاركة في إنتاج فيلم "أصحاب ولا أعز" بالأرقام القياسية التي حققها عقب أيام من طرحه على منصة نتفليكس العالمية. 

بعد تحقيق نبوءة "كوفيد 25".. زوجة يوسف الشريف تكشف قصة مسلسله الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر حول حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق العين، وهي إحدى الموضوعات التي طرحها مسلسل يوسف الشريف في رمضان الماضي كوفيد25. 

انتصار في لبنان من أجل «توبة».. وتنتهي من ولاد عابد

تواصل الفنانة انتصار تصوير دورها ضمن احداث مسلسل توبة في لبنان ، وذلك تمهيدا لعرض العمل خلال شهر رمضان القادم . 

السبت المقبل.. تامر حسني يحيي الحفل الختامي للسباق العالمي فورمولا بالرياض

أعلن الفنان تامر حسني عن إحيائه حفلا جديدا يوم السبت المقبل في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام. 

بعد هجوم بطل Game of Thrones.. ديزني تدافع عن فيلمها الجديد "سنو وايت والأقزام السبعة"

دافعت شركة ديزني عن نسختها الجديد من فيلم "سنو وايت والأقزام السبعة" بعد الهجوم والانتقاد الشديد الذي وجهه الممثل بيتر دينكلاج بطل سلسلة Game of Thrones الشهيرة. 

Maestro يعيد برادلي كوبر للإخراج بعد نجاح A Star Is Born

يعود الممثل الأمريكي برادلي كوبر إلى الإخراج مرة أخرى في فيلم جديد باسم Maestro سيبدأ تصويره في شهر مايو المقبل بعد نجاح تجربته الأولى في A Star Is Born.

أصحاب ولا أعز نشرة الفن هاني عادل إلتون جون تامر حسني

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