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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي : حصر المناطق غير المخططة بالقاهرة لعرضها على الرئيس السيسي .. ونواب : كانت قنبلة موقوتة تهدد الدولة سابقا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

رئيس الحكومة :

تطوير المناطق غير المخططة يأتى استكمالا لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي

محلية النواب:

ظاهرة البناء العشوائي  أثرت بالسلب على صحة المواطنين 

إسكان البرلمان :

 لابد من وجود آلية لتقنين أوضاع المناطق غير الآمنة 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء  أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، والتي تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

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مدبولي: حصر المناطق غير المخططة بالقاهرة لعرضها على الرئيس السيسي

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مصير العمالة من قرارات إزالة المصانع غير المرخصة بالقاهرة .. محلية النواب توضح

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وحضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، أن تطوير المناطق غير الآمنة بمثابة  انطلاقة جديدة  في طريق القضاء على المناطق غير الآمنة، موضحين أنها كانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد الدولة في الفترة السابقة.

بداية ثمن النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس السيسي باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن المحافظات وعلى رأسها القاهرة شهدت حالة كبيرة من العشوائية خلال السنوات الماضية، نتيجة سوء التخطيط وعدم الإلتزام بالمخططات والأحوزة.

و أوضح “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن ظاهرة البناء العشوائي لم تؤثر على الوجه الحضاري للدولة فحسب، بل أثرت أيضا على صحة المواطنين بالكامل ، لافتا إلى أنه وبتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إعادة تخطيط العاصمة مرة أخرى، تمثل خطوة هامة لإصلاح ما خلفته هذه العشوائيات و عودة القاهرة عاصمة الموضة كما فى الخمسينات، معقبا:" نتمنى أن التخطيط والتطوير ده يستمر وينتقل لباقي المحافظات ".

وعن مصير العمالة المقيمون فى هذه المناطق بحكم طبيعة عملهم، أفاد “ درويش ” أن المصانع المنتمين لها غير مرخصة، وتمارس أنشطة غير مرئية ، وبعيدة عن عيون الدولة المصرية، موضحا أن وجود تلك الفئة من العمالة فى مصانع داخل الكتل السكنية خطأ فادح، مما يستوجب الإزالة المباشرة ونقلهم لمجتمعات عمرانية أوسع خارج الكتل السكنية، لضمان تحقيق النفع والفائدة على المستوى الصحي والبيئي .

واقترح إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة وتجمعات سكنية لاستقطاب تلك الفئة من العمالة،حماية لأنفسهم ولأسرهم، مع توفير البديل فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن مصر بها مساحات شاسعة غير مستغلة عمرانية ، وعلينا استغلالها الاستغلال الأمثل للحفاظ على المواطن من جهة ، والبيئة ومراعاة التغيرات المناخية من جهة أخرى .

وشدد أمين سر محلية النواب بضرورة  تحديث الحيز العمراني باستمرار بناءا على إحصائيات ودراسات مقدمة من قبل التنمية المحلية على أن يراعى الزيادة السكانية في القرى والمدن، مع بحث التوسع الرأسي في هذه المناطق، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستئصالها من الجذور وعدم عودة البناء غير المخطط مرة أخرى.

فى سياق متصل، ثمن النائب، أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تكليفات الرئيس السيسي باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، لافتا أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، عانت من البناء غير المخطط ، إلى جانب مخالفة قيود الارتفاع، الأمر الذي يتطلب وجود آلية لتقنين أوضاعها، استكمالا لجهود الدولة في القضاء على العشوائيات.

و أكد “ مسعود ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الدولة قامت بوضع رؤى متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح القاهرة بدون مناطق عشوائية، بما يسهم فى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتمدده سواء على مستوى المدن أو القرى، مشيرًا إلى أن تطبيقها والأخذ بها سيسهم فى حل العديد من المشاكل، أبرزها مشاكل الصرف الصحي والمياه والاختناق المرورى، وكذا مشاكل التلوث وتأثيرها الضار على الصحة، والتي تأتي نتيجة العشوائيات الواقعة ببعض المناطق.

مصطفى مدبولي البناء العشوائي العشوائيات التنمية المحلية التغيرات المناخية الزيادة السكانية

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