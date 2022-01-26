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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو |«أبو العينين» ينعى الكاتب الصحفى ياسر رزق ويتقدم بالعزاء لأسرته.. والسيسي يشارك بجلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

جلسة مباحثات رباعية بين السيسي وملك البحرين وبن زايد وأل مكتوم حول القضايا الإقليمية
أذاعت فضائية “ إكسترا نيوز ” خبرًا عاجلًا ، على لسان السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.

«أبو العينين» ينعى الكاتب الصحفى ياسر رزق ويتقدم بالعزاء لأسرته
نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق.

 
كلمة واحدة طلب مبارك تعديلها في خطاب التنحي.. ياسر رزق يكشف |فيديو
تحدث الكاتب الصحفى ياسر رزق، عن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، وعن حبه لمصر، وقال إنه كان وطنيًا مخلصًا، وقاتل فى سبيل بلاده، وحرّر آخر حبة رمل فى طابا، ذهب لـ شرم الشيخ، وبعد ذلك جاء بيان التخلي.

وأضاف ياسر رزق، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن كتابه الأخير "سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، أن طلب الرئيس الراحل حسنى مبارك بشأن بيان التنحي، هو أن يكون التخلي عن الرئاسة وليس التنحي.


لماذا خرج المصريون في يناير 2011 على النظام بدلا من الانتظار لـ مايو؟.. ياسر رزق يوضح
كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق، أسباب خروج المواطنين في يناير، بدلا من الانتظار لـ مايو، وقت الدفع بـ جمال مبارك كوريث للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، وقال: "التزوير الذى حدث في الانتخابات البرلمانية كان فاحشا، ولم يكن له وصف، والمهندس أحمد عز خرج لـ تصدير صورة أن الانتخابات نزيهة، ولكن الجميع سخر منه، و أن الأوضاع في تونس كانت سببا في تقدم موعد الثورة".

هل السلالات الجديدة من متحور أوميكرون تمثل خطرًا؟.. فؤاد عودة يجيب
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الطبية الشرق أوسطية، إن أوميكرون يعد بداية نهاية الأعراض الخطيرة، مشيرًا إلى أن أوروبا وإيطاليا تواجه مشكلة إصابة الأطفال والشباب، حيث تمت إصابة ما يقرب من 400 طفل من سن 5 لـ 11 عاما وتم نقلهم للمستشفى خلال الـ7 أيام الماضية.


لا يشبه البرد.. استشاري مناعة تُحذر من متحور أوميكرون |فيديو
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة ، إنه خلال الفترة الأخيرة بدأت أن تنتشر شائعات عن أن أوميكرون يشبه دور البرد العادي ومن ثم بدأ الناس في التخلي عن حذرهم واتباع الإجراءات الاحترازية .


الحكومة تنشئ قاعدة بيانات لـ الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية
وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال تدريبات عملية على أعلى مستوى خاصة بالموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكونوا مؤهلين مع متطلبات المرحلة الجديدة ويكونوا أسوة بنظرائهم على مستوى العالم.


اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية، وتلك التقلبات لها أكثر من عنصر، ومنها الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع ان تصل العظمي إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.


تصل 3 تحت الصفر.. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. 


محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل في جميع المصالح الحكومية واستمرار امتحانات نصف العام|فيديو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تواجه موجة طقس سيئ شديدة للغاية، متابعا: "نواجه اليوم موجة صعبة للغاية".

وأضاف "محمد الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن النوة التي تشهدها الإسكندرية الآن مختلفة تماما، حيث يصل ارتفاع الأمواج بها إلى 6 أمتار، متابعة: “نواجه مشكلة أخرى الآن وهي سرعة الرياح التي تتراوح بين 60 و70 كيلو متراً في الساعة”.


الأرصاد الجوية: حالة الطقس تبدأ في التحسن مع شهر فبراير

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام القادمة، قائلا: “الأيام القادمة سنشهد تقلبات جوية مختلفة عن الأيام الماضية، من حيث انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار وعدم سطوع أشعة الشمس”.

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