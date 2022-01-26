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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| عقوبة الإعلان عن منتجات طبية غير مرخصة.. 1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

تعرف على ضوابط وآليات إحالة عضو "الشيوخ" إلى لجنة القيم| تفاصيل

 

بعد تحذير المرور قائدي المركبات.. غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق تصل 1500 جنيه

 

تحرك برلماني لوضع إستراتيجية لمواجهة الانتحار

 

صحة النواب توصي برفع معايير الجودة بعيادة التأمين الصحي في طوخ بالقليوبية

 

فقيد الصحافة المصرية..رئيس مجلس النواب ينعي ياسر رزق

 

فقدنا قامة إعلامية كبيرة..رئيس مجلس الشيوخ ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق

 

الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة الإعلان عن منتجات طبية غير مرخصة

 

مثال للقلم الشريف.. رئيس حقوق النواب ينعي ياسر رزق

 

بـ نص القانون.. قيمة رسوم ترخيص مراكز الدم والمستندات المطلوبة لتأسيسها

 

مصير العمالة من قرارات إزالة المصانع غير المرخصة بالقاهرة .. محلية النواب توضح

 

إسكان البرلمان: الدولة وضعت رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة

 

خارجية النواب: العلاقات بين مصر والإمارات تزداد رسوخًا في عهد السيسي

 

نائب: لجنة منح ترخيص أي منتج صحي بعد قبوله كان لابد منها

 

برلماني: وجود ضوابط ومعايير للإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية في صالح المواطن

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