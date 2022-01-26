في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان العام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني ، التقت الدكتور نفيين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، والمهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش مقرر لجنة الاندية والهيئات الرياضية .
وتم خلال الاجتماع بحث المبادرة التي اعلنتها اللجنة الأولمبية المصرية للمشاركة في عام المجتمع المدني باعتبارها احد مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفه للربح ، وكيفية استخدام الرياضة كأحد عناصر التنمية للمجتمع، وما يمثل تنمية الفرد والمجتمع من قيمة وأولوية في الميثاق الأولمبي ، والقدرات الكبيرة للهيئات الرياضية المصرية باختلاف انواعها القادرة علي الاسهام بفاعلية في تحقيق النمو المنشود لمنظمات المجتمع المدني والذي يمكن فيه الاستعانة بابطال الرياضة المصرية .
وشهد الاجتماع بحث الخطوط العريضة، لبروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة الحالية، منتخب مصر الأول لكرة القدم ، لاعبي الفراعنة ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة كوت ديفوار المقرر إقامتها مساء اليوم في دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية .
بعد إعلان الرئيس 2022 عام المجتمع المدني..
وزيرة التضامن تبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية آليات التعاون المشترك
في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان العام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني ، التقت الدكتور نفيين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، والمهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش مقرر لجنة الاندية والهيئات الرياضية .