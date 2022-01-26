وكيل الشيوخ ناعيا ياسر رزق : سخر قلمه لخدمة قضايا الوطن

نعت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ الكاتب الكبير ياسر رزق و قالت: انعي ببالغ الحزن و الأسى فقيد الصحافة المصرية و أحد رموزها الكبار الراحل العزيز ياسر رزق ، و الذي سخر قلمه لخدمة قضايا وطنه و امتلك إلى جانب دماثة الخلق ، المهنية و الاحتراف في كل ما قام به من مهام لخدمة صاحبة الجلالة.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ فى بيان صحفى لها :" كان دائم الارتباط بكل الأحداث الهامة في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية مشاركا و راصدا و محللا" .

واختتمت: “ دعواتي للمولى عز وجل بان يتغمد الفقيد ابن محافظة الإسماعيلية و الغالي على قلوب أبنائها بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”