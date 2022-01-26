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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كرم جبر وعبدالمحسن سلامة وأسامة سرايا يشاركون في جنازة سامي متولي.. صور

صدى البلد

شيعت اليوم الكاتب الصحفي الكبير سامي متولي، مدير تحرير الأهرام الأسبق.

وشارك فيها عدد كبير من كبار الكتاب والصحفيين وعلى رأسهم الكاتب الصحفي كرم جبر،رئيس المجلس الأعلى للإعلام ،والكاتب الصحفي عبد المجسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ، والكاتب الصحفي أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بمؤسسة الأهرام، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس  الأعلى للإعلام إن الراحل كان من أهم الصحفيين البرلمانيين في مصر، مضيفا أن الراحل ترك سيرة ومسيرة مهنية حافلة أثرى فيها الصحافة المصرية.

وأضاف أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد، في جميع المناصب القيادية التي تولاها بالأهرام.

التحق سامي متولي بالأهرام في عام 1958 ضمن أول دفعة من خريجي قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة، وعمل بالعديد من الأقسام وكان أول محرر برلماني في مصر.

وأسند إليه إبراهيم نافع كل مسئوليات إدارة التحرير إلى جانب عمله الصحفي ومتابعته جلسات مجلسي الشعب والشورى.

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