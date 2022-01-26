سرعة الرياح تصل لـ70 كيلو.. محمد الشريف: موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن محافظة الاٌسكندرية تشهد موجة طقس سيء، موضحا أن الامطار بدأت في السقوط منذ فجر اليوم.

وأشار محمد الشريف في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 60 لـ 70 كيلو متر في الساعة وارتفاع الامواج يصل لـ 5 امتار و الأمطار من متوسطة لـ غزيرة.

وأضاف محمد الشريف: "اتخذنا إجراء أمس بتعطيل العمل بالجهات الحكومية التابعة للمحافظة اليوم من اجل افساح الطريق أمام الجهات المعنية للتعامل مع تجمعات مياه الامطار".

وأكمل محمد الشريف:" تم الاطمئنان على سير الامتحانات في مختلف المدارس اليوم، وكافة الطلاب أدوا الامتحانات بسلام ".

ولفت محمد الشريف إلى أن المحافظة استعدت منذ 4 أشهر لاستقبال موجات الطقس السيئ والنوات وتم توفير أسطول من سيارات الشفط التابعة لـ الصرف الصحي، مضيفا:" الطقس السيء لم يتسبب في خسائر كبيرة وكل الخسائر محدودة للغاية".

