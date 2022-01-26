عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سرعة الرياح تصل لـ70 كيلو.. محمد الشريف: موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن محافظة الاٌسكندرية تشهد موجة طقس سيء، موضحا أن الامطار بدأت في السقوط منذ فجر اليوم.

وأشار محمد الشريف  في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم  "المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 60 لـ 70 كيلو متر في الساعة وارتفاع الامواج يصل لـ 5 امتار و الأمطار من متوسطة لـ غزيرة.

وأضاف محمد الشريف: "اتخذنا إجراء أمس بتعطيل العمل بالجهات الحكومية التابعة للمحافظة اليوم من اجل افساح الطريق أمام الجهات المعنية للتعامل مع تجمعات مياه الامطار".

وأكمل محمد الشريف:" تم  الاطمئنان على سير الامتحانات في  مختلف المدارس اليوم، وكافة الطلاب أدوا الامتحانات بسلام ".

ولفت محمد الشريف إلى أن المحافظة استعدت منذ 4 أشهر لاستقبال موجات الطقس السيئ والنوات وتم توفير أسطول من سيارات الشفط التابعة لـ الصرف الصحي، مضيفا:" الطقس السيء لم يتسبب في خسائر كبيرة وكل الخسائر محدودة للغاية".
 

الاسكندرية محمد الشريف الطقس اخبار التوك شو الامطار

ترشيحاتنا

أمريكا تهدد بيلاروسيا برد عسكري حاسم.. تفاصيل

ماذا فعلت بنا هبة| مشاهد من تأثير العاصفة المجنونة على محافظات مصر

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها .. الإفتاء تجيب

لإنهاء الحرب.. آبي أحمد يستعد لاتخاذ خطوة غير مسبوقة مع قوات تيجراي

الرئيس السيسي في الإمارات.. مصير واحد وعلاقات أخوية وطيدة بين البلدين

بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة فتوح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية شهر يناير والصغرى في القاهرة 5

بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ