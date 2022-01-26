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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوستالجيا.. منى زكي: لما حد ينتقدك بشكل مبالغ فيه بيخليني أكتئب

الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي

حلت الفنانة "منى زكي" ضيفة في لقاء تلفيزيوني سابق مع الإعلامي "محمود سعد"، علقت من خلاله على العديد من الانتقادات التي وجهت إليها بسبب أحد أعمالها السابقة.

 

وقالت "منى زكي"، :" لما حد ينتقدك بشكل مبالغ فيه بيخليني أكتئب..ولكن أنهم يقولوا أن الدور ظلمني مبيزعلنيش..بس لما يقولوا عني باردة وتلج دا يخليني أكتئب"، متابعة:" انا عاملة مجهود لازم يقدروني".

 

واسترسلت:" انا بقرأ كل الانتقادات ودا بيتعبني، وبحس أني شبة أحمد زكي في الجزء الخاص بمتابعة الانتقادات".

 

وأضافت:" مبزعلش على أي فرصة بتضيع مني، ومؤمنة أن رزقي هيجي، الأفلام والمسلسلات بالنسبة لي رزق ومبزعلش".

 

وأكملت :"الفيلم اللي خرجت منه مبسوطة هو فيلم أضحك الصورة تطلع حلوة وكان فيلم من أوله لأخره".

 

منى زكى محمود سعد أحمد زكي فيلم أضحك الصورة تطلع حلوة اخبار التوك شو

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