حكم مساعدة الأهل من مصروف البيت دون إذن الزوج.. الإفتاء تجيب

حكم مساعدة الأهل من مصروف البيت دون إذن الزوج.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: زوجي مسافر ويرسل لي نفقاتي ولا يسألني عما أنفقه وظروف أهلي صعبة هل يجوز أن أساعدهم؟

حكم مساعدة الأهل من مصروف البيت دون إذن الزوج

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على الزوجة: “ ينبغي أن ننظر دائماً إلى طريقة المعاملة بين الزوجين، فهناك زوج يعطي زوجته ولا يشغل باله بما تنفقه فما يعنيه أن يكفيهم، وهناك صنف آخر يدقق في كل مصروف ويجعلها زوجته وكيلاً على المال”.

وشدد على أنه ما دام الزوج يعطي ولا يعنيه ما تنفقه وليس هناك تأثير على أولاده، والأمر واسع وليس فيه ضيق لا مانع، والأفضل أن تصارحه وتكاشفه حتى يشاركها الأجر والثواب وإن كان يشاركها بالفعل.

حكم مساعدة الأهل من مصروف البيت دون إذن الزوج

زوجي يعطينى مصروفا شهريا وقال لى أنت حرة التصرف فيه، وأساعد به أهلى دون إخباره فهل هذا حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إذا أعطاكي زوجك مصروفا شهريا خاصا بك أنت لكي تشترى به احتياجاتك، فأنت حرة التصرف فيه، سواء تصدقتى منه أو ساعدتى به أهلك أو أخبرته أم لا.

وأضاف أمين الفتوى: أما إذا أعطاكي مصروفا شهريا لاحتياجات البيت، وقال لك أنت حرة التصرف فيه، فهذا اسمه "مصروف البيت" أي يوجه للصرف فى نفقات البيت، فلا يجوز لك أن تساعدي أهلك منه إلا بإذنه.

أقسم علي زوجي ألا أذهب إلى أهلي دون علمه وذهبت فماذا أفعل؟

أقسم علي زوجي ألا أذهب إلى أهلي فذهبت دون علمه فماذا أفعل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر فيديو مسجل له عبر اليوتيوب.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: عليكِ أن تخبريه بأنكِ ذهبتِ لأهلكِ بعدما حلف عليكِ، والدين يقول انه لا اقطع اهلى مهما حدث ولكن بأسلوب وطريقة طيبة حتى لا يحدث مشاكل. وتابع قائلًا: وليس شرعًا أن يمنعكِ من أهلكِ، وعليه أن يتصل بدار الإفتاء علشان لو عليه كفارة.