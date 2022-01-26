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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القضية السكانية تؤثر بصورة مباشرة على نصيب الفرد من الناتج القومى

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط

ثمن النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي،  علي التعاون المثمر بين وزارة التضامن الأجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية في التعامل مع قضية الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لمناقشة لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة القادمة.

وأضاف فتحي، أن القضية السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كونها تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف وتكامل كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية، وما تمثله من خطورة على الفرد قبل المجتمع، فهي تؤثر بصورة مباشرة على نصيب الفرد من الناتج القومى، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد كما أنها تساعد علي زيادة نسب الببطالة والفقر، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية ليست قضية وزارة بعينها، ولكنها قضية عامة تتطلب تضافر الجهود لمختلف الهيئات و القطاعات والوزارات للتغلب عليها.

وتحدث النائب أحمد فتحي، خلال الأجتماع، عن ملف ريادة الاعمال وأهمية اطلاقة منصة إلكترونية  لريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن إطلاق هذه المنصة هي خطوة مهمة تدعم فكر التحول الرقمي وتفعيل آليات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلي أن أن الدولة لا تختذل أي جهد أو خطوة نحو تدعيم التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية للتقدم بمستوي الخدمات والمشروعات والمنافسة ضمن المؤشرات التنافسية العالمية.

كما تحدث فتحي، عن مبادرة كن سفيراً لأنها تساعد في نشر التوعية المجتمعية بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية لدي الشباب، نظرا لأهمية دور الشباب في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال المشاركة الفعالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق تطبيقات التنمية المستدامة، وتستهدف رؤية مصر 2030 الشباب بشكل كبير، وانتشار الفكر التنموي وأسس ومفاهيم التنمية المستدامة بين الشباب.

 

المشروعات الصغيرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الزيادة السكانية النائب أحمد فتحي

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