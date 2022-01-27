اجتماع بصحة النواب لمناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري.. الأثنين

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا يوم الاثنين القادم من الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحى المصرى .



وتابعت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المجلس الصحى المصرى، يختص بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.



هذا وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، في تزايد مستمر، منوهة زيادة أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد وارتفاع نسبة اشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب مستشفيات محافظة القاهرة بنسبة أعلي من 70 %، وذلك خلال وقت قليل وهو ما يستدعى من الجميع ضرورة الحذر.

وتابعت عبد العظيم خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة عدد الحالات خلال هذا الوقت بشكل سريع، يستلزم ما اتخذته الصحة بشأن التنبيه علي جميع مستشفيات القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين، مثل حالات الباطنة غير الخطيرة والحالات الغير مزمنة.

واوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن متحور اوميكرون أعراضه تشبه أعراض البرد العادي، منوهة أنه على الرغم من سرعة انتشاره الواسع إلا أنه أقل في نسبة الخطورة.



وعن أعراض المتحور الجديد قالت ميرفت عبد العظيم، انها تتمثل في جفاف شديد في الحلق مع العطس وتكسير الجسم وفقدان حاسة التذوق، متوقعة أن يشهد هذا المتحور ذروته خلال شهر مارس.