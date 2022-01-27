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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس البنوك الإسلامية يطلق تقريره الخاص بصناديق الاستثمار

المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، اليوم، تقريره الخاص حول "صناديق الاستثمار الإسلامية : الاتجاهات والتحديات والفرص"‎‎ خلال ندوة إلكترونية، لسد الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والدراسات المتعلقة بسوق صناديق الاستثمار الإسلامية.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فيقدم التقرير منظورًا حول مشاركة المؤسسات المالية الإسلامية في سوق صناديق الاستثمار الإسلامية العالمي، بجانب ما سيقدمه من نظرة واسعة وتحليلًا معمقًا حول المخاوف الرئيسة والآفاق الجديدة للصناديق الاستثمارية، فيما شهد سوق صناديق الاستثمار الإسلامية العالمي نموًا بنسبة 18% في المتوسط سنويا في الأصول المدارة خلال العقد الماضي.

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وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق، أن التقرير سيكون فريدًا من نوعه في إبراز سوق صناديق الاستثمار الإسلامية وعرض تطوراتها الأخيرة والاتجاهات والفرص الرئيسية التي ستشكل المنحنى المستقبلي، مؤملًا أن يساعد التقرير المصرفيين ومديري صناديق الاستثمار الإسلامية في جميع أنحاء العالم للاطلاع على آخر تطورات سوق صناديق الاستثمار والتعرف على العوائق المحيطة بها والفرص الجوهرية المتاحة اليوم لاستغلالها في نمو وازدهار القطاع المالي الإسلامي.


وشهدت الندوة جلسة حوارية مع خبراء الاقتصاد ورواد العمل المصرفي الإسلامي لمناقشة المخرجات الرئيسية للتقرير والممارسات المعاصرة، إضافة إلى سُبل تبني التكنولوجيا المالية والتوجهات العالمية للاستثمارات المستدامة والمسؤولة، بين عدد من العوامل المؤثرة في مستقبل سوق صناديق الاستثمار الإسلامية.

السعودية استثمار استثمارات البنوك الإسلامية القطاع المالي

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