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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مُشاركو منتدى شباب العالم السوهاجية: صوتنا أصبح مسموعًا بساحات النقاش العالمية.. شاهد

ابناء سوهاج المُشاركين
ابناء سوهاج المُشاركين بمنتدى شباب العالم 2022

"الرئيس عبد الفتاح السيسي منحنا فرصة إننا نقف قدام العالم أجمع ونتكلم ونعبر عن أنفسنا ونوصل أفكارنا وتُراثنا.. الريس فكر فينا لأننا أبناؤه فعلا ومحدش ساعدنا نسمع صوتنا لأمم غيره"، بهذه الكلمات بدأ أبناء محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، من المُشاركين في منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة عام 2022م، حديثهم عن رئيس الجمهورية وما فعله من أجل أبناء الوطن.

وقال بسام بن عبد العزيز، أمين شباب حزب حماة وطن بمحافظة سوهاج، إن منتدى شباب العالم جاء لنقل خبرات مصرية وعالمية بين مختلف الفئات الشبابية، موضحًا أن صوت الشباب صار مسموعًا بساحات النقاش التي تُنظم على مستوى عالمي ومؤتمر الشباب نموذج لذلك، حيث يضم نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات: "أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية".

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وأشاد "بن عبد العزيز" برسائل مختلف دول العالم خلال جلسات المنتدى، التي انعقدت بحضور القيادة السياسية، خاصة الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، والتي تأتي مع بداية عام تعتزم الدولة المصرية فيه استضافة قمة المناخ.

وقال بيشوي ممدوح، الأمين المُساعد لأمانة شباب حزب حماة وطن سوهاج: "ما شهده اليومان الأول والثاني من فعاليات بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والجلسة المُختصة بمستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد جائحة كورونا، وجلسة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، شئ يستدعي الفخر بمصرنا الحبيبة".

وأكد أن ذلك بالإضافة إلى الجلسات التي ناقشت موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

وأشار ابن سوهاج، إلى أن “كل ذلك يؤكد للعالم أجمع أن مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هي على طريق التنمية الصحيحة والسليمة، ونخص بالذكر مُبادرة حياة كريمة، وخطة عمل الدولة وتنمية مصر 2030م، والتي تؤكد مدى وعي القيادة التنفيذية والسياسية بمشكلات المواطن”.

وأضاف بيشوي ممدوح، خلال حديثه مع موقع “صدى البلد”، أن أبناء محافظة سوهاج من مُشاركي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة عام 2022م، سيحضرون اجتماعًا مع اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، خلال الأيام القادمة، لمُناقشة كيفية تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال المنتدى.

وأكد إيليا وارد، أمين العمل الجماهيري بحزب حماة وطن بسوهاج، أن أهمية الحوار بين الثقافات والحضارات المُختلفة كبيرة جدًا، والمنتدى أصبح منصة حوار شبابية عالمية، وتأكد العالم من خلاله أن مصر نقطة تلاقي الحضارات من أجل الإنسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات.

ولفت إلى أن منتدى العالم جاءت هذه النسخة منه لتؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم منذ عامين.

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