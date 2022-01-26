شقيقة شاب قتل على يد بلطجية: أخويا كان بيدافع عن المظلومين من صغره.. فيديو

قالت شقيقة الشاب الذي قتل على يد خارجين على القانون، إن "هؤلاء البلطجية كانوا يقومون بترويع الناس في الشارع بالسلاح، وضربوا واحد بطلقة في رجله وأخويا دافع عنه وكان بيحاول يمنع البلطجية من الإعتداء على الأشخاص في الشارع".

وأضافت شقيقة الشاب، خلال لقاء لها ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”: شقيقي حسين كان بيدافع عن الناس، ودايما كان بيدافع عمن يتم ترويعهم من هؤلاء البلطجية".

وتابعت شقيقة الشاب الذي تم مقتله على يد خارجين على القانون، أن "أهل هؤلاء البلطجية عارفين أن ولادهم معاهم سلاح، وبعد ما أخويا اتقتل، البلطجية مشيوا بالسلاح، عشان يضربوا ناس تانية".

خارجين على القانون

وأشارت شقيقة الشاب الذي تم قتله على يد خارجين على القانون إلى أنها تريد حقه وأن الراحل كان فاضل له أيام ويتثبت في عمله وكان بيعافر في حياته، وكان دايما بيدعمنا ف كل حاجة وكان شايل أبويا وأمى وشايلنا”