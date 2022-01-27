عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد ناجي: الشناوي وأبوجبل تألقا في مباراة كوت ديفوار..فيديو

الشناوي وأبو جبل
الشناوي وأبو جبل

هنأ  أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، لمنتخب مصر  بالتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار.

وقال أحمد ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"   لاعبو منتخب مصر اثبتوا انهم رجالة وكان هناك تأدية واجبات وغلق لـ المساحات بشكل كبير ".

وأضاف أحمد ناجي :" محمد الشناوي وأبو جبل تألقا في مباراة اليوم وكنت انادي كثيرا بضرورة تواجد ابو جبل في المنتخب".

وتابع احمد ناجي:"  أبو جبل اطمأن على محمد الشاوي بعد خروجه للإصابة"، مضيا:" أبو جبل حارس كبير ووجوده مهم  ولم اوافق على استبعاد أبو جبل في فترة من الفترات من المنتخب ".

واكمل احمد ناجي :"  ابو جبل تصدى لأكثر من كرة في مباراة كوت ديفوار، وأرسل الطمأنينة لكل اللاعبين وكل الجمهور، كما تصدى لـ ركلة جزاء حاسمة ساعدت في تحقيق الفوز".  

احمد ناجي الشناوي أبو جبل منتخب مصر اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عافر لحد ما توصل.. تريزيجيه يعلق على تأهل المنتخب لربع النهائي

سأذبح عجلين.. أول تعليق من والد محمد أبوجبل بعد تألقه أمام كوت ديفوار

هواوي تعتزم إطلاق إصدار خاص من هاتف Mate 40 بمعالج ميدياتك

هل تزوجته سراً ؟ .. اعترافات سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب

كيف ساهمت إستراتيجية حقوق الإنسان في دعم ذوي الهمم وتوفير سكن لائق|تفاصيل

إيران تستدعي سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات وزيرة خارجية بلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

هل تزوجته سراً ؟ .. اعترافات سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ