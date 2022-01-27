أحمد ناجي: الشناوي وأبوجبل تألقا في مباراة كوت ديفوار..فيديو

هنأ أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، لمنتخب مصر بالتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار.

وقال أحمد ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" لاعبو منتخب مصر اثبتوا انهم رجالة وكان هناك تأدية واجبات وغلق لـ المساحات بشكل كبير ".

وأضاف أحمد ناجي :" محمد الشناوي وأبو جبل تألقا في مباراة اليوم وكنت انادي كثيرا بضرورة تواجد ابو جبل في المنتخب".

وتابع احمد ناجي:" أبو جبل اطمأن على محمد الشاوي بعد خروجه للإصابة"، مضيا:" أبو جبل حارس كبير ووجوده مهم ولم اوافق على استبعاد أبو جبل في فترة من الفترات من المنتخب ".

واكمل احمد ناجي :" ابو جبل تصدى لأكثر من كرة في مباراة كوت ديفوار، وأرسل الطمأنينة لكل اللاعبين وكل الجمهور، كما تصدى لـ ركلة جزاء حاسمة ساعدت في تحقيق الفوز".