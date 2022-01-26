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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: التيار الإخواني يثير الصخب حول "أصحاب ولا أعز" لهذا السبب

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الجدل الدائر حول فيلم "أصحاب ولا أعز" للنجمة منى زكى، قائلا: "القصة ليس لها علاقة بالفيلم ولكنها فرصة لإثارة الصخب والمقصود به ما هو أبعد مثل ما حدث مع تصريح محمد صلاح عن الخمر وفساتين الجونة، وهذا أمر يجب الانتباه له من تغلغل التيار الإخواني".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن التيار الإخواني المنظم على وسائل التواصل الاجتماعي يحاول تجنيد عدد كبير من المتابعين، موضحا أن هذا التيار هو الذي يدير كل المعارك وهما يدرسون جمهورهم.

وتابع: “تجسيد شخصية المثلي في أحد الأفلام لا يعد دعوة تشجيع للمثلية، وهناك رغبة من التيار الإخواني في التعبير والاعلان عن نفسه ”.

إبراهيم عيسى الإخوان أصحاب ولا أعز اخبار التوك شو السوشيال ميديا

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