استجابة لـ صدى البلد.. الشركة القابضة للكهرباء تستجيب لسكان منطقة أبو سليم في سقارة

فى استجابة سريعه لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان ” سكان منطقة أبو سليم في سقارة يستغيثون من كابل كهرباء مكشوف يعرضهم للخطر ” كلفت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، بتركيب غطاء للكوفريه المتواجد بجوار مسجد أبو سليم الذى كان يُعرِّض حياة سكان المنطقة لخطر الصعق بالكهرباء .



جاء ذلك بعد أن شكا سكان منطقة ابو سليم بسقارة مركز البدرشين التابع الى محافظة الجيزة من وجود كابل كوفريه دون غطاء، وتقدمت بشكاوى عديدة أوضحت فيها ما يترتب على ذلك من خطورة بالغة قد تؤدى إلى الصعق، وطلبت المعاينة وعلاج الخلل وتركيب غطاء الكوفريه ولم يستجب أحد وفى كل مرة .

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