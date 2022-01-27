عاجل
حدث ليلا.. تفاصيل إصابة منة شلبى بكورونا.. الصحة: تسجيل 1910 حالة.. غرق سفينة لبنانية بسبب الأحوال الجوية أخبار الرياضة.. موعد مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا.. جمال علام: هناك العديد من الشائعات أثيرت حول المنتخب أخبار الفن| إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا.. تعليق منى زكي على لعبة فيلم أصحاب ولا أعز حجازي متقال: الغناء الصعيدي تحديدا خارج مصر بيكون في تفاعل من الجمهور أبوزينب: اعتزال الحريري للحياة السياسية إنذار أخير في وجه المنظومة الحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. الشركة القابضة للكهرباء تستجيب لسكان منطقة أبو سليم في سقارة

صدى البلد

فى استجابة سريعه لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان ” سكان منطقة أبو سليم في سقارة يستغيثون من كابل كهرباء مكشوف يعرضهم للخطر ” كلفت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، بتركيب غطاء للكوفريه المتواجد بجوار مسجد أبو سليم الذى كان يُعرِّض حياة سكان المنطقة لخطر الصعق بالكهرباء .
 

جاء ذلك بعد أن شكا سكان منطقة ابو سليم بسقارة مركز البدرشين التابع الى محافظة الجيزة من وجود كابل كوفريه دون غطاء، وتقدمت بشكاوى عديدة أوضحت فيها ما يترتب على ذلك من خطورة بالغة قد تؤدى إلى الصعق، وطلبت المعاينة وعلاج الخلل وتركيب غطاء الكوفريه ولم يستجب أحد وفى كل مرة .

 

أقراء ايضا
استجابة لـ صدى البلد.. إنارة محيط مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف .. شاهد

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

80cfd7f0-ae1b-414e-923d-abd8bf0d6dd7
80cfd7f0-ae1b-414e-923d-abd8bf0d6dd7
محافظة الجيزة القابضة للكهرباء مركز البدرشين الصعق بالكهرباء سقارة منطقة أبو سليم

ترشيحاتنا

المستشار الإعلامي لسفارة الأردن بالقاهرة ناعيا ياسر رزق: فقدنا قامة مصرية عربية

سعر ومواصفات نيسان صني موديل 2022 في مصر

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته واتهامها بالشذوذ

قمة ربع نهائي أمم أفريقيا.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ