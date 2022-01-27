" الكلب الوفي..انتشار صورة لكلب ينتظر عودة مالكته بعد وفاتها

يشتهر الكلب بصفات نبيلة اهمها الوفاء لصاحبه والتي تمثل صفة يفتقدها معظم الحيوانات من نفس الفصيلة.





ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة معبرة لكلب قالت إنها انتشرت بشكل كبير؛ موضحة ان الكلب يعود لصحفية مكسيكية قتلت منذ أيام بالرصاص.



وتظهر الصورة المنشورة الكلب حزينا وهو جالس أمام باب منزل الصحفية ينتظر عودتها.



وحسب الصحيفة، فان لورد مالدونادو لوبيز قتلت بالرصاص في سيارتها، بمدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية.

بينما تم تصوير كلبها المحبوب (شاتو) وهو يجلس حزينا على عتبة باب المنزل في حي سانتي في بانتظارها كما لو أن لوبيز ستعود من العمل مثل أي يوم آخر.