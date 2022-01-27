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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراقبة كوكب الأرض.. الصين تطلق قمرا صناعيا في مهمة محددة

اطلاق قمر صناعي
اطلاق قمر صناعي

أطلقت الصين، صاروخاً من طراز "لونغ مارش-4 سي" لإرسال قمر صناعي جديد إلى الفضاء لرصد ومراقبة الظواهر الطبيعية التي من المتوقع حدوثها على كوكب الأرض. 
 

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وحسبما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فقد انطلق الصاروخ في الساعة 7:44 صباحًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد، وسرعان ما أرسل القمر الصناعي L-SAR 01A إلى المدار المحدد مسبقًا.


وسيتم استخدام القمر الصناعي، وهو مجهز برادار ذي فتحة صناعية L-band، لرصد البيئة الجيولوجية والانهيارات الأرضية والزلازل. فيما قال مركز الاطلاق إن المهمة تمثل الرحلة الـ407 لصواريخ لونغ مارش الحاملة.


وفي هذا الاطار، ذكرت هيئة الفضاء الوطنية الصينية أن L-SAR 01 الصينية مجموعة مكونة من قمرين صناعيين (L-SAR 01A و L-SAR 01B)، تم تصميمهما لوضعهما في مدار على ارتفاع 600 كيلومتر. 

مؤكدة أن مشروع القمر الصناعي L-SAR، الذي يتميز بتغطية واسعة ودقة مكانية عالية، سيساعد في تقليل اعتماد الصين على البيانات الأجنبية في مجالات مثل الجيولوجيا ومراقبة الزلازل ودعم الطوارئ.


جدير بالذكر، أن من المقرر إطلاق L-SAR 01B في نهاية فبراير المقبل.

الصين الفضاء قمر صناعي صاروخا كوكب الارض

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