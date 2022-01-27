مراقبة كوكب الأرض.. الصين تطلق قمرا صناعيا في مهمة محددة

أطلقت الصين، صاروخاً من طراز "لونغ مارش-4 سي" لإرسال قمر صناعي جديد إلى الفضاء لرصد ومراقبة الظواهر الطبيعية التي من المتوقع حدوثها على كوكب الأرض.





وحسبما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فقد انطلق الصاروخ في الساعة 7:44 صباحًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد، وسرعان ما أرسل القمر الصناعي L-SAR 01A إلى المدار المحدد مسبقًا.



وسيتم استخدام القمر الصناعي، وهو مجهز برادار ذي فتحة صناعية L-band، لرصد البيئة الجيولوجية والانهيارات الأرضية والزلازل. فيما قال مركز الاطلاق إن المهمة تمثل الرحلة الـ407 لصواريخ لونغ مارش الحاملة.



وفي هذا الاطار، ذكرت هيئة الفضاء الوطنية الصينية أن L-SAR 01 الصينية مجموعة مكونة من قمرين صناعيين (L-SAR 01A و L-SAR 01B)، تم تصميمهما لوضعهما في مدار على ارتفاع 600 كيلومتر.

مؤكدة أن مشروع القمر الصناعي L-SAR، الذي يتميز بتغطية واسعة ودقة مكانية عالية، سيساعد في تقليل اعتماد الصين على البيانات الأجنبية في مجالات مثل الجيولوجيا ومراقبة الزلازل ودعم الطوارئ.



جدير بالذكر، أن من المقرر إطلاق L-SAR 01B في نهاية فبراير المقبل.