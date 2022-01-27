مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا تقفز لأعلى مستوى في 9 أشهر

قفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، مدعومة بنقص حاد في المعروض من المساكن القائمة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 11.9% إلى معدل سنوي قدره 811 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس، وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر بالخفض إلى 725 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 744 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل أكثر من 10% من اجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، إلى معدل قدره 760 ألف وحدة.

وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات المنازل الجديدة 14% في ديسمبر، وكانت سجلت ذروة عند 993 ألف وحدة في يناير العام الماضي، وهي الأعلى منذ نهاية 2006، وبيع حوالي 762 ألف منزل جديد في 2021، بانخفاض قدره 7.3% عن 2020 .