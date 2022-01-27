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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اختبار للعين يتنبأ بالإصابة بنوبة قلبية قاتلة

العين
العين

يمكن لاختبار بسيط للعين أن يتنبأ بما إذا كنت معرضاً لخطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة، حيث طوّر العلماء نظام ذكاء صناعي يحلل عمليات المسح التي يتم إجراؤها خلال زيارات اختصاصيي البصريات الروتينية.
 

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ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يحدد النظام بعد ذلك المرضى المعرضين لخطر كبير للإصابة بأزمة قلبية، 

يمكن أن تشير التغييرات في الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين إلى أمراض الأوعية الدموية، والتي تشمل القلب.

تم تدريب نظام الذكاء الصناعي من علماء جامعة ليدز على قراءة فحوصات العين والعثور على الأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بنوبة قلبية في العام التالي.

قال الباحثون إن نظام الذكاء الصناعي كان دقيقاً بنسبة 70 إلى 80% في تنبؤاته. لذلك يمكن استخدامه لمراقبة القلب من خلال فحوصات العين.

قد يغيّر النظام قواعد اللعبة في طريقة فحص المرضى بحثاً عن علامات الإصابة بأمراض القلب.


وأوضح البروفسور أليكس فرانجي، من معهد «آلان تورينغ»: «أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية، هي السبب الرئيسي للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم وثاني أكبر قاتل في المملكة المتحدة. وتتسبب هذه الأمراض اعتلال الصحة المزمن والكثير من البؤس حول العالم».

وتابع: «يمكن لهذه التقنية إحداث ثورة في فحص أمراض القلب. فحوصات شبكة العين رخيصة الثمن نسبياً وتستخدم بشكل روتيني في الكثير من ممارسات اختصاصي البصريات».

وأضاف فرانجي: «نتيجة للفحص الآلي، يمكن إحالة المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالمرض إلى خدمات القلب المتخصصة. يمكن أيضاً استخدام عمليات المسح لتتبع العلامات المبكرة لأمراض القلب».

يأتي ذلك بعد أن تم الكشف عن دراسة وجدت أن تناول نصف ملعقة كبيرة من عنصر أساسي موجود في المطبخ كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السرطان.

يُعتقد أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من الخضار والأسماك والفواكه والمكسرات والحبوب يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون لفترة أطول. 

لكن الخبراء الذين نظروا في وجبات 90 ألف شخص اكتشفوا أن أولئك الذين أدرجوا نسبة سخية من زيت الزيتون في وجباتهم، قد قللوا من فرصهم في الموت مبكراً.

 

الإصابة قلبية العلماء ذكاء صناعي البصريات

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