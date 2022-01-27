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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد "عم سليمان" يتسلم التاكسي الجديد: مش مصدق ومخضوض من الفرحة

عم سليمان
عم سليمان

قال سليمان حسين، صاحب التاكسى المحترق، إنه سعيد جداً باستلام التاكسى الجديد من مبادرة" حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه لم يصدق نفسة بعد استلام التاكسى الجديد.

واضاف “حسين”، خلال حواره ببرنامج،" من مصر"، المذاع على فضائية،"سى بى سى"، أن يوم استلام التاكسى الجديد كان يوم عُرس، قائلا:""مش مصدق ومخضوض من الفرحة" .

ووجه صاحب التاكسى المحترق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه وعد واوفى، كما وجه الشكر والتقدير لمبادرة حياة كريمة والقائمين عليها.

وفى سياق متصل، وقال «عم سليمان» : «أنا عمري كان مهدود وشبه منتهي بعد الحادث»، متابعا : ورايا عيالي ووالدتي مفيش أي مصدر رزق غير التاكسي .. مكنتش عارف هعمل إيه بعد كده».

 

وأضاف «عم سليمان»  مكتب حياة كريمة تواصل معي وشافوا حياتي على أرض الواقع، واستجابوا لي وقاموا بعمل رصد ميداني لتعويضة بسيارة أجرة بديلة،  انا مش مصدق اني هرجع أشتغل وأفتح بيتي من جديد، وبشكر حياة كريمة واستجابتها.

سائق التاكسي المحترق بعد استلام سيارة جديدة: الرئيس السيسي جبر خاطري
 

تسلم المواطن سليمان حسين، صاحب التاكسي المحترق، سيارة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم له ولأسرته بعدما تفحمت سيارته في محافظة الجيزة.

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