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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات .. أفكار لتنسيق ملابس الشتاء لعام 2022

أفكار لتنسيق ملابس
أفكار لتنسيق ملابس الشتاء لعام 2022

تفضل الكثير من البنات فصل الشتاء حيث يبررون ذلك بأن الأزياء الشتوية جذابة وعصرية وتعطي إطلالة مميزة، حيث الجواكت الطويلة والبلوفرات وتنسيقها مع البنطلونات الجينز والهاف بوت المميز.


تقول الفاشون بلوجر نهى أحمد، يعتبر الجاكت الطويل قطعة أساسية دولاب كل فتاة أو سيدة في الشتاء، فهو تصميم كلاسيكي وعصري في آن واحد، يعكس أسلوب كل سيدة تحب الأناقة، في كل موسم تقدّمه دور الأزياء بطرق جديدة لتجدينه بأشكال، قصّات وأقمشة عدّة تحاكي أسلوبك، كما تعتبر مهمّة تنسيق الجاكت الجوخ سهلة، فبإمكانكِ أن تعتمديه بالطريقة التي تريحكِ.

 

وأضافت نهى أحمد الجئي إليه مثلاً في الشتاء فوق البلوفر الصوف، أو حتى من الممكن أن ترتديه فوق البدلة الفورمال أو الفساتين الحريرية مثلاً، أو الملابس الكاجوال في الأيام شديدة البرودة.

 

وأوضحت كذلك يمكنك اقتناء الجاكت الجوخ الطويل وقصّته المستوحاة من المعاطف الرجالية وتأتي واسعة وطويلة، هو عادةً مصنوع من الجوخ ويغلق بـ3 أزرار أمامية، ومهما تبدّلت الصيحات والمواسم، يبقى هذا التصميم الذي سينقل أي طلة شتوية إلى مستوى آخر، نسّقيه مع بنطلون جينز وبلوزة بلون حيادي مثلاً، أو الجئي إلى لوك أكثر جرأة، إمّا في الأكسسوارات أو قصات الملابس الملفتة.

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