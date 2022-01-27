فوزي: المنتخب المغربي يمتلك شخصية البطل



أشاد أحمد فوزى نجم النادي الأهلي السابق بآداء المنتخب المغربي أمام نظيره المالاوي عقب تأهل الأول إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه بنتيجة 2-1

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " المنتخب المغربي يمتلك شخصية البطل ، وسيطر على المباراة منذ بدايتها ، كما يمتلك العديد من العناصر المميزة مثل أشرف حكيمي و سفيان بوفال و يوسف النصيري وغيرهم ".

وأضاف : " المنتخب المالاوي سجل هدفاً مبكراً كان كفيلاً بإحباط لاعبي أسود الأطلسي ، لكن إصرار وروح اللاعبين كانت كلمة السر في تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية ".