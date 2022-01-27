أستاذ الحالات الحرجة في نيويورك: الجرعة الثالثة مهمة لتكوين مناعة ضد مضاعفات الإصابة بالمتحور

قال الدكتور هاني عياش، أستاذ الحالات الحرجة بنيويورك، إنه بعد ظهور متحور أوميكرون في جنوب إفريقيا، خرج رئيس مجلس إدارة شركة فايزر، وقال إن الشركة قادرة على تطوير أي لقاح ضد المتحورات الجديدة خلال 12 أسبوع فقط، لأفتاً إلى أنهم انتهوا من تصنيع اللقاح، وهو مستمر منذ ظهور المتحور الجديد وتم تجهيزه، وسيتم استهداف 1400 مريض.

وأضاف “عياش”، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سى بى سى ": "التجارب ستتم على من تم اختيارهم على شكل 3 مجموعات، المجموعة الأولى ممن لم يتلقوا أي لقاح من قبل وسيحصلوا على 3 جرعات، والمجموعة الثانية هم من حصلوا على جرعتين من اللقاح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اللقاح في مارس".

وأشار إلى أن ,: "الإصابات اليومية في الولايات المتحدة الآن تصل إلى 700 ألف حالة الآن، ونسبة من يحتاجون لدخول المستشفى 150 ألف من أصل أعداد المصابين، ونسبة الوفيات أمس 2000 شخص، وهي نسبة مرتفعة، على الرغم من تطعيم بـ 400 مليون جرعة للمواطنين في الولايات المتحدة".

وتابع: "التحور في متحور أوميكرون في 60 جزء من الفيروس، ومن حصل على التطعيم يمكن أن يصاب بأوميكرون، والجرعة الثالثة شديدة الأهمية في تكوين مناعة تمنع مضاعفات الإصابة بالمتحور".