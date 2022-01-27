قريطم: العام الحالي شهد تقدما علميا كبيرا جدا في جهاز الشرطة

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الشرطة المصرية لها تاريخ كبير من الإنجازات وما تتصدى له من مؤامرات سواء مؤامرات إرهابية أو إجرامية جنائية والزود عن الوطن والمواطنين.

وأضاف قريطم، خلال تصريحات لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن أن توجيه التحية للضباط وأفراد الأمن في الشوارع يزيد الروح المعنوية لهم لأنه يجعلهم يشعرون بحب المواطنين ويجعلهم يزيدوا من عملهم لخدمة الوطن.

وتابع قريطم، أن دعوات الجماعات الإرهابية للتحريض على الشرطة في عيدها الـ 70 ليس لها قيمة نهائيًا، قائلًا: "الشعب خد الدرس بعد احداث 2011.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن أن العام الحالي شهد تقدم علمي كبير جدا في جهاز الشرطة، كما أن نسبة القضايا الجنائية والإجرامية انخفضت إلى 13.2 % وهو ما يؤكد تحقيق معدل قوي جدًا في تحقيق الأمان لمصر.