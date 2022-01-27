مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-1-2022 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 27 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة البرازيل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022



الإكوادور X البرازيل – 11 مساء - beIN Sports Connect

باراجواي X أوروجواي- 1 فجر الجمعة - beIN Sports Connect

تشيلسي X الأرجنتين – 2.15 فجر الجمعة - beIN Sports Connect

مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أستراليا X فيتنام – 11.10 صباحا

اليابان X الصين – 12 ظهرا

لبنان X كوريا الجنوبية – 1 ظهرا

إيران X العراق – 4.30 عصرا

الإمارات X سوريا – 5 مساء

السعودية X عمان -7.15 مساء - SSC7 HD

مباريات كأس الرابطة المصرية



المقاولون العرب X الإسماعيلي – 2.30 ظهرا – OnTime Sports

الجونة X البنك الأهلي – 2.30 ظهرا – OnTime Sports

سموحة X الأهلي – 5 مساء – OnTimes sports



أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة غدا الخميس في إطار الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قد أكد على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المسحات التي يخضع لها الجهاز الفني والطبي واللاعبون وكافة منظومة الكرة بالنادي؛ من أجل الحفاظ على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.