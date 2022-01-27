عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

صدى البلد

أسدل الستار على منافسات دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، حيث تأهل 7 منتخبات حتى الآن للمنافسة على اللقب القاري "كان 2021".

وشهدت بطولة إفريقيا في نسختها الـ33 عدة مفاجأت بخروج الجزائر حامل اللقب من دور المجموعات، بالإضافة إلى منتخب غانا الذي ودع المنافسات مبكرا.

وتبدأ منافسات ربع نهائي الأمم الإفريقية يوم السبت المُقبل الموافق 29 يناير، ويستمر حتى اليوم التالي 30 من الشهر ذاته، على أن يتم إقامة مباراتين كل يوم منهما.

وحددت اللجنة المنظمة في وقت سابق مواعيد مواجهات ربع نهائي الأمم الإفريقية حيث سيلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره جامبيا، بعد فوز صاحب الأرض على جزر القمر في ثمن النهائي بنتيجة (2- 1)، بينما تغلب الأخر على نظيره غينيا بهدفٍ دون رد.

وستجمع المباراة الثانية منتخبي تونس وبوركينا فاسو، بعد إقصاء نسور قرطاج لـ نيجيريا بنتيجة (1 - 0)، فيما نجحت بوركينا فاسو في الفوز على الجابون بركلات الجزاء الترجيحية.

أما المباراة الثالثة في دور الثمانية ستجمع مصر مع المغرب، بعدما فاز الفراعنة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح على كوت ديفوار، وعلى الجانب الآخر تأهل أسود الأطلسي إلى هذا الدور بعد تخطي مالاوي بنتيجة (2- 1).

وفي المباراة الرابعة من دور الـ8 التي لم يتحدد طرفها الأخير حتى الآن سيلاقي (الفائز من مالي وغينيا الاستوائية) نظيره منتخب السنغال الذي حقق الفوز على الرأس الأخضر بنتيجة هدفين دون رد.

مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية


السبت 29 يناير 2022

الكاميرون ضد جامبيا - يوم السبت الموافق 29 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، على ملعب "جابوما".

تونس ضد بوركينا فاسو - يوم السبت الموافق 29 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب "رومدي أديجا".

الأحد 30 يناير 2022

مصر ضد المغرب - يوم الأحد الموافق 30 يناير، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، على ملعب "اوليمبي".

غينيا الاستوائية ضد السنغال - يوم الأحد الموافق 30 يناير، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب "جابوما".​

ترشيحاتنا

النائب أحمد الشرقاوي يكشف عن تفاصيل حول قانون مشروع "قانون الشهر العقاري"..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-1-2022 .. والقنوات الناقلة

معنديش أسرار رهيبة| منى زكي تعلق على لعبة فيلم أصحاب ولا أعز

مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

علاج الاكتئاب بالقرآن .. ذكر يزيل عنك كل كرب وهم فورا

اختبار للعين يتنبأ بالإصابة بنوبة قلبية قاتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار فى كأس أمم إفريقيا 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ