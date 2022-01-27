مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، حيث تأهل 7 منتخبات حتى الآن للمنافسة على اللقب القاري "كان 2021".

وشهدت بطولة إفريقيا في نسختها الـ33 عدة مفاجأت بخروج الجزائر حامل اللقب من دور المجموعات، بالإضافة إلى منتخب غانا الذي ودع المنافسات مبكرا.

وتبدأ منافسات ربع نهائي الأمم الإفريقية يوم السبت المُقبل الموافق 29 يناير، ويستمر حتى اليوم التالي 30 من الشهر ذاته، على أن يتم إقامة مباراتين كل يوم منهما.

وحددت اللجنة المنظمة في وقت سابق مواعيد مواجهات ربع نهائي الأمم الإفريقية حيث سيلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره جامبيا، بعد فوز صاحب الأرض على جزر القمر في ثمن النهائي بنتيجة (2- 1)، بينما تغلب الأخر على نظيره غينيا بهدفٍ دون رد.

وستجمع المباراة الثانية منتخبي تونس وبوركينا فاسو، بعد إقصاء نسور قرطاج لـ نيجيريا بنتيجة (1 - 0)، فيما نجحت بوركينا فاسو في الفوز على الجابون بركلات الجزاء الترجيحية.

أما المباراة الثالثة في دور الثمانية ستجمع مصر مع المغرب، بعدما فاز الفراعنة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح على كوت ديفوار، وعلى الجانب الآخر تأهل أسود الأطلسي إلى هذا الدور بعد تخطي مالاوي بنتيجة (2- 1).

وفي المباراة الرابعة من دور الـ8 التي لم يتحدد طرفها الأخير حتى الآن سيلاقي (الفائز من مالي وغينيا الاستوائية) نظيره منتخب السنغال الذي حقق الفوز على الرأس الأخضر بنتيجة هدفين دون رد.

مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية



السبت 29 يناير 2022

الكاميرون ضد جامبيا - يوم السبت الموافق 29 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، على ملعب "جابوما".

تونس ضد بوركينا فاسو - يوم السبت الموافق 29 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب "رومدي أديجا".

الأحد 30 يناير 2022

مصر ضد المغرب - يوم الأحد الموافق 30 يناير، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، على ملعب "اوليمبي".

غينيا الاستوائية ضد السنغال - يوم الأحد الموافق 30 يناير، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب "جابوما".​