قمة ربع نهائي أمم أفريقيا.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام المغرب

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون قمة عربية أفريقية في ربع النهائي، إذ يصطدم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بنظيره المغربي، في مباراة تاريخية لحسم التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة الأغلى على مستوى منتخبات القارة السمراء.

ويتفوق أسود الاطلس بفارق كبير بالمواجهات المباشرة عبر التاريخ بين البلدين، إذ انتصر المنتخب المغربي في 13 مواجهة من أصل 26 مباراة جمعت الفريقين، في حين فازت مصر في ثلاث لقاءات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.

سجل الهجوم المغربي 30 هدفا في المرمى المصري في جميع المواجهات، في وقت سجل فيه المصريون 14 هدفا في الشباك المغربية.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فتواجه المنتخبان في سبع مناسبات، انتصر المغاربة في ثلاث منها وفازت مصر في اثنين وحدث التعادل في مناسبتين.

تأهل الأسود إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على مالاوي فى دور الـ 16 بنتيجة 2-1 في حين تأهلت مصر إلى ربع النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء 5-4.

وسيلاقي الفائز من مواجهة الفراعنة والأسود الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف النهائي، بعد فوز أسود الكاميرون على جزر القمر2-1 وفوز جامبيا على غينيا 1-0.

ومن المتوقع أن تكون المباراة تكتيكية ومغلقة بين الفريقين، إذ سيلعب كل منتخب على أخطاء الفريق الآخر، وسيراهن المنتخب المصري على دفاعه، الذي لم يتلقى شباكه سوى هدف وحيد في المباريات الأربعة التي خاضها المنتخب في "كان"، بالإضافة إلى نجومه في الهجوم وعلى رأسهم محمد صلاح.

بالمقابل، سيعتمد المنتخب المغربي على قوة مهاجميه البدنية ومهارة اجنحته وأبرزهم، اشرف حكيمي، الذي تألق في المباريات التي لعبها خلال الدور الأول وأمام مالاوي فى دور الـ 16.