اتحاد الكرة يعلن إمكانية زيادة عدد الجماهير أمام المغرب بأمم أفريقيا

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى استعداد الاتحاد لزيادة أعداد الجماهير، التي ستسافر إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني أمام المغرب في دور الـ8 بأمم أفريقيا.

وقال علام في تصريحات لـ"أون تايم سبورت" أن المنتخب يتقدم بخطوات ثابتة من مباراة لأخرى، قائلا: "قبل ما نكون في اتحاد الكرة نحن مشجعون كرة قدم".

وأضاف :" الروح القتالية العالية كانت سمة أداء لاعبي منتخب مصر أمام ساحل العاج، أهنئ كارلوس كيروش المدير الفني، بفوز منتخب على كوت ديفوار".

وواصل: "هناك أخبار تم تناولها بشكل خاطئ عن المنتخب، منها شائعة خناقتي مع كيروش، هذه من أسباب أن الجهاز الفني بعيد إلى حد ما عن التواصل مع الإعلام".

ويذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.