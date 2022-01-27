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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لن يتم تشغيل "السيل الشمالي 2" في حال اجتياح روسيا لأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأنه لن يبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" في حال قامت روسيا بـ"اجتياح" أوكرانيا.

وقال المتحدث في تصريح لإذاعة "إن.بي.آر" الأمريكية إن "الغاز لا يضخ حاليا عبر "السيل الشمالي 2". وهذا أمر مهم لأنه يعني أن "السيل الشمالي 2" لم يتم تشغيله".

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وتابع: "هذه وسيلة للتأثير بالنسبة لنا، وبالنسبة لألمانيا والمجتمع عبر الأطلسي... هذه وسيلة للتأثير على فلاديمير بوتين".

وأضاف: "إذا توغلت روسيا في أوكرانيا بشكل أو بآخر، فإن "السيل الشمالي 2" لن يمضي قدما. ونريد أن نؤكد ذلك بوضوح".

يذكر أن العمل على بناء خط الأنابيب لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق "السيل الشمالي 2" أنجز في سبتمبر الماضي، وهو بانتظار الاعتماد من قبل السلطات الألمانية.

وهددت واشنطن بإيقاف المشروع في حال شنت روسيا "هجوما" على أوكرانيا، بينما تنفي موسكو وجود أي خطط لديها للقيام بمثل هذه الخطوات، وترفض الاتهامات الغربية بهذا الصدد.

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