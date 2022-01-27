عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تعلق على زيارة الرئيس للإمارات: ربنا يديم المحبة

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبدة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته لدولة الأمارات العربية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “ربنا يديم المحبة”.

txt

القاهرة وأبو ظبي ومتانة العلاقات .. الرئيس السيسي في زيارة رسمية للإمارات.. ونواب : البلدان يؤمنان بالاستقرار لبناء المستقبل في الإقليم العربي

txt

بحبهم أوي.. فيفي عبده توجه رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ 70

اتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع بين الدولتين، من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.

وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، ونموا ملحوظا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

ويحرص المسؤولون في القاهرة وأبو ظبي على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكثر من 25 لقاء، وذلك في الفترة من 2014 حتى يوليو 2021.

الفنانة فيفي عبده الامارات العربيه المتحده عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد القطاعات الاقتصادية دولة الامارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ترشيحاتنا

النائب أحمد الشرقاوي يكشف عن تفاصيل حول قانون مشروع "قانون الشهر العقاري"..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-1-2022 .. والقنوات الناقلة

معنديش أسرار رهيبة| منى زكي تعلق على لعبة فيلم أصحاب ولا أعز

مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

علاج الاكتئاب بالقرآن .. ذكر يزيل عنك كل كرب وهم فورا

اختبار للعين يتنبأ بالإصابة بنوبة قلبية قاتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار فى كأس أمم إفريقيا 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ