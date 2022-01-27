فيفي عبده تعلق على زيارة الرئيس للإمارات: ربنا يديم المحبة

شاركت الفنانة فيفي عبدة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته لدولة الأمارات العربية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “ربنا يديم المحبة”.

اتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع بين الدولتين، من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.

وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، ونموا ملحوظا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

ويحرص المسؤولون في القاهرة وأبو ظبي على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكثر من 25 لقاء، وذلك في الفترة من 2014 حتى يوليو 2021.