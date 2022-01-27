بالحجاب.. زينة تروج لفيلمها الجديد التاريخ السري لكوثر

شاركت الفنانة زينة صورا جديدة من كواليس فيلمها الجديد “التاريخ السري لكوثر” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتجسد شخصية فتاة محجبة كما ظهرت في صور الكواليس الخاصة بالفيلم، ونالت تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

فيلم التاريخ السرى لكوثر من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم ليلى علوى وزينة ومحسن محى الدين ومن تأليف وإخراج محمد أمين .

يذكر ان المخرج محمد أمين يعرض له حالياً فيلم المحكمة والذى يعتد على البطولة الجماعية .

اخر أعمال زينة

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.