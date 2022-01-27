حدث ليلا.. تفاصيل إصابة منة شلبى بكورونا.. الصحة: تسجيل 1910 حالة.. غرق سفينة لبنانية بسبب الأحوال الجوية

نشر صدى البلد عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 1910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و29 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349427 حتى اليوم.



إبراهيم سعيد: محمد صلاح لما يتكلم الكل يسمع بس

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمد صلاح عندما يتحدث لابد أن الجميع يسمع للكلام الذي يقوله صلاح لأنه أحد أفضل اللاعبين فى العالم.



بسبب الأحوال الجوية.. غرق سفينة لبنانية قرب سواحل اليونان

قال موقع "ماريتايم" المتخصص في تتبع السفن، إن سفينة مملوكة لشركة لبنانية باسم "منساروز" تعرضت للغرق شمال غرب جزيرة كريت اليونانية، بعد انشطرت لنصفين جراء الأحوال الجوية.



خاص| تفاصيل إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا

أكد مصدر داخل صناع مسلسل بطلوع الروح إصابة الفنانة منة شلبي بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية.



خطوبة فريال أشرف بطلة مصر العالمية في الكاراتيه.. شاهد

احتفلت فريال أشرف بطلة مصر العالمية في الكاراتية بخطبتها مساء أمس الأربعاء، وشاركت صورا من الحفل عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على انستجرام.



الخارجية الأمريكية: لن يتم تشغيل "السيل الشمالي 2" في حال اجتياح روسيا لأوكرانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأنه لن يبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" في حال قامت روسيا بـ"اجتياح" أوكرانيا.



الفراعنة تتفوق على الأفيال تاريخيا 8-1.. احذر قبل أن تستفز المصريين

أثار نيكولاس بيبي لاعب منتخب الكوت ديفوار أستفزاز عدد من متابعي الكرة في مصر بعدما سدد نجم الأرسنال ركلة الجزاء التي سجلها في مرمى أبو جبل، وأشار بإصبعه إلى الجماهير.

مشجع كوت ديفوار المثير للجدل يبدي ندمه: مصر فازت بدعوات الـ100 مليون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع كرة قدم ينتمي لمنتخب كوت ديفوار، ويوجه رسالة حادة للجماهير المصرية قبل لقاء المنتخب المصري وكوت ديفوار بلقاء دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا.





اليمن.. مقتل 5 مدنيين في قصف صاروخي حوثي على مأرب

قُتل 5 مدنيين يمنيين بينهم امرأة، وأُصيب 23 آخرون بجراح، مساء يوم الأربعاء، إثر قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثيين على مدينة مأرب.

