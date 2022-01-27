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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.."أبوظبي الرقمية" تدعو لضمان أمن وسرية المعلومات

الإمارات
الإمارات

دعت هيئة أبوظبي الرقمية إلى استخدام مصادقة متعددة العوامل، وذلك لضمان أمن وسرية المعلومات، موضحة أن المستخدم يحتاج إلى إضافة طبقة حماية إضافية إلى جانب كلمة المرور القوية.

وأكدت الهيئة الرقمية لأبوظبي أنها تعتبر مصادقة متعددة العوامل، حيث إن ذلك يعني أنه لتسجيل الدخول إلى موقع ويب، فإنه عندئذ سيحتاج المستخدمون إلى تقديم نوعين من المصادقة، إذ إنه بعد تسجيل الدخول بمعرّف المستخدم وكلمة المرور، فإن الموقع سيرسل رمزاً إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، وسيقوم المستخدم بعد ذلك بإضافته لإكمال عملية تسجيل الدخول.

جدير بالذكر هيئة أبوظبي الرقمية تقود المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، بُغية إثراء جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو الأعمال والأفراد.

وتنبني الهيئة على جهود وخبرات مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية المُمتدة على مدار عقد من الزمان، مما يجعلها مُؤهلة لقيادة التميُّز الرقمي في إمارة أبوظبي

تسعى الهيئة لتمكين ودعم تطوير حكومة رقمية استباقية ومُبادرة قادرة على تقديم خدمات مُصمّمة وفقًا لاحتياجات المتعاملين بصورة تعاونية وآمنة، وتعمل الهيئة على تمكين القيادة الرقمية على مستوى جميع الأجهزة الحكومية عبر البرامج المُبتكرة والشراكات العالمية والمحلية لتسريع خطى أبوظبي نحو المستقبل.

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