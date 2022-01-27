صرف دفعة جديدة من التعويضات للمزارعين في العريش والشيخ زويد

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، علي صرف دفعة جديدة من التعويضات للممزارعين المتضررين، من أبناء مركزي العريش والشيخ زويد شمال سيناء ، علي أن يتم الطعن في الأسماء بمديرية الزراعة لمدة خمسة عشر يوما تنتهي في ٦ فبراير القادم .

٣٥ مزارعا

وأكد بيان للمحافظة، أن كشف أسماء المستحقين للتعويضات يضم ٣٥ مزارعا ، من الذين أضيرت أراضيهم الزراعية ، بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة ، ،تبدأ باسم أحمد زرعي سليمان صالح ، وتنتهي باسم ناصر محمد العبد الشوربجي

وأشار بيان المحافظة، إلي أن صرف التعويضات المقررة من الوحدة الحسابية بمركزي ومدينة العريش والشيخ زويد .

كما سبق صرف تعويضات ل١٩ مواطنا الأسبوع الماضي من مركز رفح ممن أسرهم منازلهم

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