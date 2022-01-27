الوقاية خير من العلاج.. مديرية الصحة بشمال سيناء تعلن خطتها لعام 2022

تسعي مديرية الصحة بشمال سيناء ، إلي تطبيق استراتيجية عمل القطاع الصحي بالوزارة في العام الجديد ٢٠٢٢ م والتي تهدف إلي وقاية المواطنين من المرض قبل علاجهم.

وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي أهم المفاهيم المرتبطة بالصحة هي مفهومي الوقاية و العلاج، حيث أن الوقاية هي عبارة عن إرشادات صحية تمنع وجود المرض إلى حد ما.

كما ، يتم توصيل المعلومات والإرشادات الصحية باستراتيجية عمل جديدة عبر إدارة التثقيف والإعلام الصحى في عام ٢٠٢٢م ، و التي تخصص البرامج التثقيفية حول مختلف الأمراض ومدى خطورتها وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

وقال إن هناك دراسة يتم بحثها عن طريق ملفات تطبيقية يتم تثبيتها على الهواتف الذكية، وتحاول وزارة الصحة بالتنسيق مع بعض الجهات استهداف أكبر الوسائل و القنوات الإعلامية التي يهتم بها الجمهور،

في حين أن العلاج هو مرحلة تأتي بعد المرض وتكون بإزالته عن طريق الأدوية أو عن طريق العمليات الجراحية حسب حدة المرض وخطورته على جسم الإنسان.

وأشار فتحي عثمان مسؤل التثقيف بالمديرية ، أن القطاع الصحي يركز في العام الجديد ٢٠٢٢ على الوقاية خاصة من الأمراض المعدية والخطيرة مثل فيروس كورونا المستجد وطفراته الذي انتشر في الأعوام الأخير، حيث تخصص الدولة جهود ضخمة من أجل الوقوف ضد الأمراض المعدية التي تشكل خطر كبير لا يحمد عقباه.

اتصال مباشر



وقال عثمان ، إن الخدمة الصحية تستوجب ضرورة وجود اتصال مباشر قوي وفعال بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، حتى تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات عن طريق الإعلام الصحي وخصوصا ما يتعلق بالمبادرات الرئاسية.



من جانبه أوضح محمد صلاح مسؤل التثقيف أنه على المثقفين الصحيين ضرورة التأكد بصفة مستمرة من تحقيق هذا الاتصال لتضمن تحقيق خدمة فعالة للمستفيدين من الخدمات الصحية ، وأن التثقيف والارشاد بالخدمات الصحية والوقائية غير قابلة للتأجيل.

وقال صلاح إن الإدارة تسعي اغلي نشر الوعى الصحي والثقافي للمجتمع بصوره أكبر في العام الجديد وخصوصا الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الحضرية بالمحافظة.