إغلاق 6 منشآت مخالفة وإزالة 50 حالة إشغال متنوعة بحي غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بمنطقة (بشاير الخير3) بنطاق حي غرب؛ لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات.

وأسفرت الحملة وفقًا لبيان حي غرب، عن تحرير 14 محضرًا (أمن صناعي وتموين وصحة وشؤون بيئة وقوى عاملة وصرف صحي) كما تم التحفظ على 21 حالة إشغال متنوعة و3 عربات متحركة لبيع المواد الغذائية والعصائر وتحصيل غرامات بقيمة 16 ألفا و500 جنيه.

كما أغلق حي غرب 6 منشآت مخالفة وأزال 50 حالة إشغال متنوعة وحصل غرامات بمبلغ ألفي جنيه، وذلك خلال حملاته بدائرة الحي.

وأكدت رئيس حي غرب المهندسة سحر شعبان أنه لا تهاون في مواجهة أية مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطنين، مشيرة إلى مواصلة الحملات لفرض الانضباط.