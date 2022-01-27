حبس 11 متهما لحيازتهم مواد مخدرة فى القليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 11 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلا في قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر وبحوزتهم 90 جراما من مخدر الحشيش و405 جرامات من الهيروين المخدر و155 جراما من مخدر البانجو و250 جراما من مخدر الإستروكس و150 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.