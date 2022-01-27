عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 11 متهما لحيازتهم مواد مخدرة فى القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

أمرت نيابة القليوبية  بحبس 11 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة  على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلا في قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر وبحوزتهم 90 جراما من مخدر الحشيش و405 جرامات من الهيروين المخدر و155 جراما من مخدر البانجو و250 جراما من مخدر الإستروكس و150 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية مدير أمن القليوبية المعمل الجنائى حائزى الأسلحة النارية مروجي المواد المخدرة أقسام الشرطة

موضوعات متعلقة

ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص في القليوبية

حبس صاحب محل حول منزله لورشة تصنيع أسلحة نارية في القليوبية

حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته في القليوبية

تحرير 1729 مخالفة مرورية بحملة في القليوبية

ترشيحاتنا

12 كلمة رددها 7 مرات تكفيك هم الدنيا

أخفت مهنتها الإباحية 5 سنوات.. رسالة صادمة لفتاة من عمها

جاباسكي المنقذ.. الصحف العالمية تتغنى بتألق "أبو جبل" بعد فوز مصر على كوت ديفوار

نيفين جامع: دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد وزيادة قدرته التنافسية محليا وخارجيا

التعليم تعلن ضوابط منح شهادة الدبلوم لطلاب المدارس المطبقة منهجية الجدارات

وصول أولى قطارات “تالجو” الإسبانية الشهر المقبل.. وتوريد 6 أخرين خلال 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

الأهلي مش هيقدم عرض تاني.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موسيماني

بعد تحذيرات متحدث الصحة..برلمانية: الفصل مصير الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

تعرف على إصابة محمد الشناوي

شوبير: زيزو من أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم.. وهذا عيب كيروش

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ