عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تخفيض فحص الـ "PCR" إلى 6 دنانير

فحص كورونا
فحص كورونا

اعتمدت وزارة الصحة الكويتية تسعيرة جديدة لفحص PCR ، حيث خفضت سعرها على أن لا تزيد عن 6 دنانير كحد اعلى اعتباراً من يوم الاحد 30 يناير.

جدير بالذكر أنه يخضع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي  علي الموسى حاليا لبروتوكول العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا بحسب ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية. 
  
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ، أمس الأربعاء، تسجيل 6454 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 514826.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 5198 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 464853، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2489 حالة.

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 27 يناير 2022

"البحوث الإسلامية" ينعي الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء

ألمانيا.. اتهام عالم روسي بالتجسس على برنامج أريان الصاروخي

الأزهر يعرض أول نسخة من مصحف «برايل» في جناح معرض الكتاب

وزنها وطوله أثارا الجدل.. شاهد.. أضخم قطة وقط في العالم

صحف الكويت تبرز مباحثات الرئيس السيسي في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطاع عام وخاص.. شروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

الشناوي خارج مواجهة المغرب.. فحص طبي مفصل لحارس مرمى المنتخب

الأهلي مش هيقدم عرض تاني.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موسيماني

بسبب منتخب مصر.. تعديل موعد مباراة الأهلي والبنك في كأس الرابطة المصرية

بعد تحذيرات متحدث الصحة..برلمانية: الفصل مصير الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ