واصلت مجالس المدن والأحياء بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ومدن محافظة الغربية، لليوم الثانى، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق والأنفاق والكبارى بمراكز ومدن المحافظة.



وأكد محافظ الغربية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة والإلغاء الأجازات، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية ،واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي.



وكانت تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، إلى سقوط أمطار متوسطة خلال الـ48 ساعة الماضية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة السير على الطرق.

شاهد .. استمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق بالغربية ..صور

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