بلاغ كاذب بحريق يقود أمن القاهرة لضبط 3 متهمين ينقبون عن الآثار

بلاغ كاذب يقود الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ب ١٥ مايو.



تبلغ لقسم شرطة المعصرة من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، أقر بقيام بعض الأشخاص بإضرام النيران بإطارات سيارات بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين عدم صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحدثية تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من تحديد حائز الهاتف المستخدم وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إدعى بقيام صديق له - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية" بإستخدام هاتفه المحمول والإبلاغ على خلاف الحقيقة بسبب خلافات بينه وبين آخرين .

حيث تم ضبط الأخير، وأنكر أقوال الأول وأقر بإدعائه عليه بإرتكاب الواقعة إنتقاماً منه لإكتشافه قيام سالف الذكر ووالده ، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما ، ورفضهما مشاركته فى التنقيب.

بإعادة مناقشة الأول ومواجهته بما جاء بأقوال الأخير أيدها، كما تم إستهداف والده وأمكن ضبطه بالعقار محل سكنه ، وعُثر بالعقار على حفرة قطرها نصف متر بعمق 2 متر.

وبمواجهته أقر بقيامه ونجله بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



في سياق اخر ، تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.