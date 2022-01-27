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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعدما أغرقتهم الأمطار.. إنقاذ أم وطفليها من حياة الشارع بالدقي

صدى البلد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلامأوي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي  من خلال مقطع فيديو، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود طفلين بلا مأوى بمنطقة الدقي في الجيزة وسط تساقط الأمطار  وسوء حالة الطقس وسط تعاطف شديد من المواطنين وبعض وسائل الإعلام التي تناشد المسؤولين بتوفير مأوى لهؤلاء الأطفال.

 

وعلي الفور تحرك الفريق لمقر الحالة وخلال دراسة الحالة تبين أن السيدة تدعي ص.ف ٤٦ عامًا مطلقة ولديها طفلان  اخوات أ.ز ٨سنوات، م.ز ٥سنوات، وتتحرك الأم يوميا للعمل للحصول علي المال وتركت الأطفال بلا رعاية ومعرضين للخطر بالشارع.

 

قام الفريق بعمل جلسة دعم نفسي للسيدة وشرح دور الفريق والخدمات التي يمكن تقديمها لتوفير مكان ، وتم محاولة اقناع الام للايداع داخل إحدي دور الرعاية لحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها أثناء إقامتها بالشارع، ولكنها أبدت بالرفض الشديد في البداية وبعد عدة محاولات والتوضيح لها إنها ستكون بصحبة الاطفال وافقت، وتم إجراء الكشف الطبي الظاهري علي الام والأطفال والتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية وعمل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

 

وبالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وإدارة المرأة بالوزارة، تم إيداع الأسرة (السيدة واطفالها) بمركز استضافة وتوجيه المرأة بمنطقة  السادس من اكتوبر.

 

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الاطفال والكبار بلامأوي في ١٤ محافظة ومن خلال ١٧ وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات .

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