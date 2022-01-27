وزيرة البيئة: تعاون بين مصر وأمريكا فى مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP27، اتصالًا هاتفيًا بجون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ حيث بحثا العلاقات الثنائية بين الجانبين واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) والمقرر عقده في شرم الشيخ هذا العام.

وأكدت وزيرة البيئة على اتفاق الجانبان خلال الإتصال، على أهمية البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو والعمل على تنفيذ الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف والتمويل المناخي وضرورة الوفاء بتعهدات الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أن الإتصال ناقش برنامج التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المشروعات التى تساعد فى التصدى لآثار تغير المناخ فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

وأكدت وزيرة البيئة على اتفاق الجانب الأمريكي معنا بالنسبة لمشروعات التكيف، كما تم بحث إمكانية تواجد القطاع الخاص فى مشروعات المناخ بمصر بمجال الطاقة، مشيرة أن قانون المخلفات الجديد يدعم التعاون مع القطاع الخاص كما تم فى تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.

من جانبه أكد جون كيري حرص الولايات المتحدة على دعم مصر أثناء رئاستها لمؤتمر تغير المناخ واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للخروج بالمؤتمر بشكل ناجح وكذلك دعمها لمصر على المستوى الثنائي.

وأشار إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على العمل على المستوى الثنائي مع بعض الدول مثل أندونيسيا والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا لدعم إجراءات هذه الدول فى التصدى لآثار تغير المناخ كما فى برنامج الطاقة على سبيل المثال.

كما اتفق الجانبان خلال الإتصال على أهمية بدء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة من جانبهم مع وزارتي البيئة والخارجية.