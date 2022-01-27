عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: تعاون بين مصر وأمريكا فى مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ

صدى البلد

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP27، اتصالًا هاتفيًا بجون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ حيث بحثا العلاقات الثنائية بين الجانبين واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) والمقرر عقده في شرم الشيخ هذا العام.

 

وأكدت وزيرة البيئة على اتفاق الجانبان خلال الإتصال، على أهمية البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو والعمل على تنفيذ الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف والتمويل المناخي وضرورة الوفاء بتعهدات الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم.

 

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أن الإتصال ناقش برنامج التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية  فى المشروعات التى تساعد فى التصدى لآثار تغير المناخ فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

 

وأكدت وزيرة البيئة على اتفاق الجانب الأمريكي معنا بالنسبة لمشروعات التكيف، كما تم بحث إمكانية تواجد القطاع الخاص فى مشروعات المناخ بمصر بمجال الطاقة، مشيرة أن قانون المخلفات الجديد يدعم التعاون مع القطاع الخاص كما تم فى تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.

 

من جانبه أكد جون كيري حرص الولايات المتحدة على دعم مصر أثناء رئاستها لمؤتمر تغير المناخ واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للخروج بالمؤتمر بشكل ناجح وكذلك دعمها لمصر على المستوى الثنائي.

 

وأشار إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على العمل على المستوى الثنائي مع بعض الدول مثل أندونيسيا والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا لدعم إجراءات هذه الدول فى التصدى لآثار تغير المناخ كما فى برنامج الطاقة على سبيل المثال.

 

كما اتفق الجانبان خلال الإتصال على أهمية بدء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة من جانبهم مع وزارتي البيئة والخارجية.

وزيرة البيئة جون كيري الرئاسي الأمريكي المناخ العلاقات الثنائية استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

ترشيحاتنا

ننشر ملامح نتائج استراتيجية صناعة التمور المقرر إعلانها قريبًا.. وخطة «التجارة والصناعة» لتطوير القطاع

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

أمم إفريقيا.. الأخطاء التحكيمية وإصابات كورونا أبرز كوارث التنظيم

بسبب تعرضه للعنف.. فلسطيني من أصل أمريكي يتوفى بعد اعتقاله في إسرائيل

دعاء المطر.. أفضل الأدعية المكتوبة وقت تساقط الأمطار «الّلهم اسقنا غيثاً»

التنمية المحلية: توقف الأمطار في 5 محافظات وتساقط الثلوج بسانت كاترين وغلق ميناء شرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

التحفظ على أوراق امتحانات أداها شاب بدلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

مدير مستشفيات البحر الأحمر ينفي ولادة «طفل شمعي» كل شهر بالمحافظة

الشناوي خارج مواجهة المغرب.. فحص طبي مفصل لحارس مرمى المنتخب

قطاع عام وخاص.. شروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ