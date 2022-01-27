4 مصريين ضمن الفائزين بجوائز رولكس السنوية للاعبي الإسكواش

حصل 4 لاعبين من منتخب مصر للإسكواش على جوائز وألقاب رولكس السنوية “Rolex Annual Awards” لعام 2021.

فاز مصطفي عسل المصنف الخامس عالميًا بجائزتين وهما أكثر لاعب متطور وأفضل ناشئ لعام 2021.

وحصلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا على لقب لاعبة العام، كما فازت روان العربي المصنفة التاسع عالميا بلقب أكثر لاعبة متطورة لعام 2021.

وفازت هانيا الحمامي المصنفة رقم 3 في التصنيف الدولي على جائزة أفضل ناشئة لعام 2021.

وتبدأ اليوم بطولة كليفلاند كلاسيك للسيدات المقامة بالولايات المتحدة الامريكية والتي تستمر فاعليتها حتي يوم 31 من شهر يناير الجاري.

ويشارك في البطولة 4 لاعبات وهم: زينة مكاوي، منة ناصر، نادين شاهين، ومريم متولي.