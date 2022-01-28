مشروع قانون المجلس الصحي المصري على أجندة النواب.. الإثنين المقبل

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا يوم الاثنين القادم من الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحى المصرى .



و أوضحت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المجلس الصحى المصرى، يختص بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.

و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.

و وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.