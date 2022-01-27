محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالعيد الـ 70 للشرطة المصرية.



جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية.

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وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية.

وأكد أن "عيد الشرطة" بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي بذله رجال الشرطة والظاهر على أرض الواقع، لافتا أنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر في سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.

شهد الاحتفال؛ عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات. وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن الأبرار.