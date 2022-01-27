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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الرياض.. شاهد| أحدث ظهور لدينا الشربيني وياسمين رئيس

صدى البلد

نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

 وظهرت دينا الشربيني برفقة صديقتها الفنانة ياسمين رئيس من الرياض، مما نال إعجاب متابعيها.

 

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “حامل اللقب” تمهيدا لعرضه في السينمات.


ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

من ناحية أخرى تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مشوار والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم ويشارك في بطولته محمد رمضان ومن إخراج محمد ياسين.

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