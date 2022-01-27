نور بروجيكت.. تمزج الموسيقى الشرقية بالغربية في حفل ٢٩ يناير على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة "نور بروجيكت" بقيادة مؤسسها عازف الساكسفون نور عاشور حفلا في الثامنة مساء السبت ٢٩ يناير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية الخاصة بالفرقة والتي تمزج بين الطابع الشرقي والغربي فى شكل معاصر منها نص الطريق، ونس، بفتكرك ، حلوه حلاوة ، ام القارات ، فينا الخير ، مفتاح الفرج ، احنا في ايه ولا في ايه ، حظر البحر ، كجيتينا ، سيناء ، زاراير ، حزين ، الروتين ، أووه.

تضم الفرقة العازفين نور عاشور "ساكسفون" ، محمود عبد الفتاح "عود" ، وائل بدراوي "كيبورد" ، مروان وحيد "درامز"، اوسو "جيتار".

يذكر أن نور عاشور مطرب وعازف "الساكسفون" ابتكر" مشروع نور " ليقدم من خلاله العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية والجامعات المصرية ، عمل عازفًا مع مجموعة من اشهر المطربين وشارك فى العديد من المهرجانات المتخصصة منها مهرجان "SOS" لموسيقى الجاز بالقاهرة .